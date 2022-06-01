Enquête exclusive Quartier gare du Nord : tensions au cœur de Paris

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Diffusé le 08/11/2026

C'est l'un des quartiers les plus étonnants de Paris. Autour de la gare du Nord, où transitent chaque jour 700 000 voyageurs, deux mondes que tout oppose vivent désormais côte à côte. Une partie du quartier s'embourgeoise à toute vitesse. À quelques minutes de Montmartre et du canal Saint-Martin, restaurants tendance et terrasses branchées remplacent peu à peu les anciennes enseignes populaires. Les prix de l'immobilier ont bondi de 40 % en quinze ans et dépassent désormais les 10 000 euros du mètre carré. Derrière des façades anonymes se cachent même des biens spectaculaires, comme cette ancienne imprimerie transformée en maison de 240 m² avec patio et terrasse, proposée à 2,5 millions d'euros. Mais à quelques centaines de mètres de ce nouveau paradis des « bourgeois-bohèmes » et des investisseurs, le décor change brutalement. Crack consommé en pleine rue, vols, squats, cambriolages, cigarettes de contrebande et vente à la sauvette : les trafics occupent les trottoirs et empoisonnent le quotidien des riverains. Pour tenter de garder le contrôle, 250 policiers se relaient dans le 10e arrondissement. Nous suivons le major H, un policier de terrain qui arpente le secteur depuis vingt-cinq ans. Avec son équipe, il intervient au plus près des dealers et des consommateurs de crack. Certaines opérations dégénèrent en quelques secondes : coups, crachats, interpellations musclées et courses-poursuites sont quotidiennes. Cette insécurité, Nadia la vit directement depuis la fenêtre de l'appartement qu'elle pensait être celui de ses rêves. Elle a investi plus de 500 000 euros, achat et travaux compris. Mais au pied de son immeuble, plusieurs dizaines de vendeurs à la sauvette transforment son trottoir en supermarché à ciel ouvert. Cigarettes, vêtements, matériel électronique : la concurrence dégénère parfois en violentes rixes. Contrairement à beaucoup de ses voisins, Nadia refuse de rester derrière sa fenêtre et descend dans la rue interpeller les vendeurs. Enquête dans un Paris en pleine mutation, où appartements à plusieurs millions d'euros, misère sociale et trafics de rue se côtoient à quelques centaines de mètres les uns des autres.