Enquête exclusive Sexe, amour et samba : le Brésil sans tabou

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Pays du soleil et de la sensualité, le Brésil a érigé la séduction au rang de véritable art de vivre. Ses habitants poussent tous les curseurs de la passion à l'extrême, des coulisses du célèbre et très sérieux concours de fesses « Miss Bum Bum » aux plages d'Ipanema, leur liberté des mœurs est unique au monde. À Rio, les codes de la drague sont bousculés. Les femmes se montrent souvent très entreprenantes, tandis que les hommes n'hésitent plus à recourir à la chirurgie esthétique et au botox pour maximiser leur pouvoir de séduction. Mais cette quête absolue de plaisir cache une réalité plus complexe et paradoxale. Avec un taux d’infidélité record de 53 %, le pays a vu prospérer une industrie florissante de love hotels pour des rendez-vous ultra-discrets. Parallèlement, dans cette société où neuf habitants sur dix se déclarent croyants, la ferveur religieuse s'immisce jusque dans les alcôves : les églises évangéliques organisent de surprenants séminaires de couples où la sexualité est prônée comme un don de Dieu indispensable pour raviver la flamme du mariage. Mais ce pays passionné a aussi une face obscure : le poids d'une culture machiste, conservatrice et patriarcale qui engendre encore aujourd'hui un taux dramatique de violences conjugales. Un voyage fascinant, sans fard et sans tabou, dans l'intimité d'une société qui alimente tous les fantasmes.