Enquête exclusive Sexe et amour au Japon : le nouvel empire des sens ?

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Diffusé le 15/11/2026

Au Japon, les traditions encadrent toujours strictement les rapports sociaux et un fossé sans précédent s'est creusé entre les sexes. Hommes et femmes peinent à se comprendre. À 41 ans, Akihiko a fait le choix d'éviter les défauts et les imperfections d'une compagne humaine ; il partage donc sa vie avec une poupée grandeur nature à l'effigie de son idole, la chanteuse virtuelle Hatsune Miku. Mariage, sorties au restaurant, tête-à-tête romantiques : il vit leur union comme celle d'un couple ordinaire. Chiharu, lui, a trouvé l'amour sur une application : sa compagne est une intelligence artificielle. Déclarations enflammées, conversations quotidiennes et même jalousie, pour cet homme divorcé, les sentiments sont bien réels. Mais derrière les fantasmes technologiques, la frustration sexuelle grandit chez de nombreux Japonais. Dans le métro de Tokyo, nous suivons Funaim, un « chasseur de frotteurs » qui traque les auteurs d'attouchements et les filme en flagrant délit. Avec ces nouveaux rapports amoureux, les Japonais font de moins en moins d'enfants et le pays est au bord de l'effondrement démographique. D'ici quarante ans, l'archipel pourrait perdre un tiers de sa population. La crise de la natalité est un véritable sujet de préoccupation nationale alors les autorités ont décidé de s'impliquer dans la vie amoureuse de leurs citoyens. Pour encourager les habitants à fonder une famille, la municipalité de Tokyo n'hésite pas à jouer les agences matrimoniales avec sa propre application de rencontre dopée à l'IA. Mais pas question de s'en servir pour flirter. Ici, il faut produire un certificat de célibat et une preuve de ses revenus. Le gouvernement, lui, a décidé de créer une « taxe sur les célibataires » afin d'augmenter les allocations familiales mais ce choix ne plaît pas à tout le monde et certains Japonais n'hésitent pas à se mobiliser pour faire retirer cet impôt qu'ils jugent injuste. Il faut dire qu'ils sont nombreux dans ce cas : dans l'archipel, 40 % des habitants sont célibataires, comme Maya. À 27 ans, elle a décidé de tenter le tout pour le tout afin de se trouver un mari. Près d'Osaka, elle participe à un gigantesque speed-dating organisé dans un parc d'attractions. Au milieu des manèges et des trains fantômes, va-t-elle enfin trouver l'âme sœur parmi les trois mille participants ? Des amours virtuelles aux solitudes bien réelles, Enquête Exclusive plonge dans l'intimité d'une nation dont l'avenir se joue aussi dans les rapports amoureux.