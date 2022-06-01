Enquête exclusive Trafics de déchets : qui pollue la France ?

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Diffusé le 20/09/2026

Chaque année en France, près d’un million de tonnes de déchets sont abandonnées dans la nature. À Marseille (Bouches-du-Rhône), pour les habitants et les autorités, le fléau des dépôts sauvages semble hors de contrôle. À l’aide de caméras, les enquêteurs de la brigade de police de l’environnement traquent le moindre indice permettant de remonter jusqu’aux pollueurs. Les peines peuvent être lourdes : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 175 000 euros d’amende. Derrière ces gigantesques décharges clandestines prospèrent des réseaux criminels très organisés. Documents falsifiés, sociétés-écrans, circuits clandestins : le trafic de déchets s’est développé. En Moselle et dans le nord de la France, 10 000 tonnes de déchets en provenance de Belgique ont été déversées illégalement dans la nature, laissant certaines communes démunies face à des pollutions massives. Les équipes d’Enquête Exclusive ont retrouvé l’un des organisateurs de ce trafic. Condamné à sept ans de prison, il dévoile pour la première fois les rouages du système qui lui a permis de générer près de 2 millions d’euros de bénéfices. Le trafic de déchets rapporterait aujourd’hui presque autant que le trafic de stupéfiants, avec des risques judiciaires souvent perçus comme moindres. En marge de ces filières illégales, la France compterait encore entre 30 000 et 40 000 anciennes décharges. En creusant dans leur jardin, certains propriétaires découvrent des montagnes de déchets enterrés depuis des décennies. Quant à la dépollution de leur terrain, elle se chiffre en centaines de milliers d’euros.