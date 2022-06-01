Enquêtes criminelles Laurence de Schepper : suicide ou féminicide ? (1/2)

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Diffusé le 18/11/2026

Le 11 janvier 2018, le corps de Laurence de Schepper, 48 ans, est retrouvé dans les eaux glacées de la Sambre. Sa voiture est découverte à quelques centaines de mètres de son domicile. Très vite, l’enquête s’oriente vers la piste d’un suicide. Il faut dire que Laurence traversait une période difficile. Suivie en psychiatrie pour dépression, fragilisée par des antécédents suicidaires, elle venait tout juste de sortir d’hospitalisation. Elle ne pesait plus que 40 kilos et refusait parfois de s’alimenter. Pour les enquêteurs, ces éléments semblent accréditer la thèse d’un passage à l’acte. Mais pour sa famille, ce scénario ne tient pas. Le soir de sa disparition, pourquoi Laurence serait-elle sortie vêtue d’une simple robe de chambre rose ? Pourquoi ses lunettes, indispensables pour conduire, ne se trouvaient-elles pas dans son véhicule ? Et surtout, comment cette femme qui avait peur de l’eau aurait-elle pu se jeter dans la Sambre, en plein hiver, par –4 °C et avec des rafales de vent atteignant 37 km/h ? Au fil des mois, les questions se multiplient. Ses carnets intimes s’interrompent brusquement en septembre 2017, alors que ses proches assurent qu’elle écrivait encore quelques semaines avant sa mort. Un dernier SMS, reçu par sa fille et censé avoir été envoyé par Laurence, intrigue, lui aussi, la famille : le message provient bien de son téléphone, mais son authenticité est contestée. Un autre élément attire l’attention : la veille de l’annonce de la disparition, David Cornez, son compagnon, retire 600 euros. Il affirme que Laurence lui aurait demandé cette somme afin d’offrir un cadeau de Noël à ses enfants. Une explication que ces derniers réfutent catégoriquement. Surtout, peu avant sa mort, Laurence aurait confié à ses proches qu’elle souhaitait rompre avec David Cornez et récupérer les clés de son domicile. Une décision qu’il aurait mal acceptée. Et pourquoi a-t-il attendu le lendemain matin pour signaler sa disparition ? Pourquoi a-t-il vidé son compte bancaire ? Enfin, comment expliquer que le bornage de son téléphone le situe à proximité du lieu où Laurence a été retrouvée, entre 9 h 01 et 11 h 41, sans qu’il ne l’ait déclaré ? Pour la famille de Laurence de Schepper, il ne s’agit pas d’un suicide, mais d’un féminicide. Alors, que s’est-il réellement passé dans les dernières heures de cette mère de famille ? À la suite, Enquêtes criminelles revient sur une affaire qui a soulevé une vague d'émotion et d'indignation dans tout le pays en février 2025. À Épinay-sur-Orge (Essonne), alors qu’elle rentrait du collège, Louise, 11 ans, est poignardée à mort par un mystérieux individu en doudoune noire. Sur la vidéosurveillance, des voisins reconnaissent Owen L., 23 ans, un jeune homme accro aux jeux vidéo violents et connu de la police. Comment ce drame gratuit et cruel a-t-il bien pu se passer ?