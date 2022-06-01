Enquêtes criminelles Triple homicide à Amiens : un monstre dans le foyer (1/2)

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Le 15 avril 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire de Christiane. Ce jour-là, elle a perdu trois des êtres qui lui étaient les plus chers. Ses deux filles aînées, Amélia et Jennifer, ainsi que son petit-fils Eliam, âgé de seulement 3 ans, ont été retrouvés morts dans un appartement d'Amiens. Tout commence quand le patron de Jennifer, 26 ans, s'inquiète de son absence et décide de prévenir les pompiers. Les secours pénètrent alors dans son domicile par une fenêtre restée ouverte et découvrent une véritable scène d'horreur. Le corps de Jennifer mais aussi celui de son fils Eliam et de sa sœur Amélia, 25 ans, sont retrouvés sans vie. Tous ont été asphyxiés et les deux sœurs ont également subi des violences physiques et sexuelles. Rapidement, c'est Jérôme Debeauvais, le compagnon de Jennifer âgé de 48 ans, qui fait office de principal suspect. D'après les voisins, les disputes étaient récurrentes au sein du couple. Mais l'homme ne pourra pas tout de suite être entendu. Il a été hospitalisé la veille à la suite d'un grave accident de voiture. Après avoir mis en place une terrible machination et ôté la vie aux trois victimes en l'espace de quatre jours, le quadragénaire aurait ainsi tenté de se suicider. Il avait d'ailleurs d'abord essayé de se tuer en se plantant des clous dans la tête, en vain. Mais alors pourquoi aurait-il commis une telle atrocité ? Jennifer lui aurait-elle annoncé qu'elle souhaitait le quitter ? La jeune femme semblait ouvrir peu à peu les yeux sur la véritable personnalité de son compagnon. Il faut dire qu'entre jalousie, escroquerie, bipolarité et attirance secrète envers sa belle-sœur, Jérôme cacherait bien des secrets. Christiane, ainsi que tous les proches des victimes, espèrent que le procès à venir leur apportera davantage de réponses. Nous serons à leurs côtés lors de cette étape décisive. À la suite, Enquêtes criminelles revient sur l'affaire Garcia. Le 11 janvier 2023, alors que la disparition de Leslie et Kevin fait la une de la presse nationale, nombreux de leurs proches sont mis sur écoute. Et une conversation téléphonique entre le père de Leslie et sa tante, Marie-Thérèse Garcia, va prendre un tour inattendu et peut-être apporter des réponses à une affaire non résolue depuis 30 ans, le meurtre de Corinne Di Dio, une mère de famille de 37 ans, dont le corps démembré a été retrouvé dans une valise, flottant sur la Seine en 1995 !