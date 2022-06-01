Enquêtes criminelles Victorine, 18 ans : la mort au bout du chemin (1/2)

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Diffusé le 25/11/2026

Son meurtre a bouleversé la France entière… C’était il y a 4 ans dans la petite commune de Villefontaine, en Isère. Après avoir raté son bus, Victorine Dartois, une jeune femme âgée de 18 ans à peine, décide de passer par les bois pour rentrer chez elle à pied. Elle n’arrivera jamais à destination : son corps sera retrouvé deux jours plus tard dans le lit d’un ruisseau, dissimulé par la végétation. C’est à la faveur d’un témoignage providentiel que deux semaines après le drame un suspect est arrêté. Il s’appelle Ludovic Bertin, il a 25 ans et il habite à 800 mètres à peine du domicile familial de la victime. Face aux enquêteurs, le jeune homme prétend avoir étranglé Victorine à la suite à d’une simple bousculade ! Des explications qui laissent les enquêteurs perplexes, d’autant que dans la version du suspect, un détail cloche. En effet, Ludovic Bertin affirme avoir croisé la jeune femme en faisant du footing. Or il avait été lourdement blessé à la jambe quelques semaines plus tôt… Alors, quel serait le véritable mobile de Ludovic Bertin ? Alors qu’il doit être bientôt jugé, nous avons voulu percer à jour le mystère. Et nous avons obtenu des informations capitales pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans cette affaire qui a profondément marqué les Français. À la suite, Enquêtes criminelles revient sur la pire des épreuves qu'un homme peut endurer. Ancien handballeur professionnel, Yannick Reverdy a connu la gloire, mais en 2019, Enéa, sa fille aînée, meurt à l’âge de 18 ans. Plus insoutenable encore, la meurtrière présumée serait son ex-femme, la propre mère de l’adolescente ! Pour "Enquêtes criminelles", il a accepté de raconter sa déchirante histoire.