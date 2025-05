Face aux éléments S3 E10

Deux chasseurs de tornades se lancent à la poursuite de sept tourbillons qui frappent l'est du Texas. L'un d'eux se trouve en très mauvaise posture. En Italie, une tempête fait rage et le personnel d'un restaurant doit affronter la pleine puissance des éléments pour protéger l'établissement.En Floride, une famille insouciante profite de la plage et se laisse surprendre par un puissant courant. Les témoins se mobilisent pour venir en aide aux nageurs piégés par l'océan.Un pilote décide d'organiser une virée en paramoteur. Mais les éléments profitent de son manque de vigilance et se déchaînent...