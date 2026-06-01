Foot 2 rue L'institut est en danger

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Parce que la population se laisse petit à petit gagner par la beauté des matches et la fièvre de la compétition, le maire est bien décidé à écraser ces voyous qui, en plus de semer le trouble dans sa ville, commencent à lui poser un véritable problème de popularité. Et comme il sait que tout part du vieil Institut Riffler, il fait intervenir un inspecteur qui, face à la vétusté des lieux, ne manquera pas de décréter sa fermeture. Le calcul de Maroni est simple : plus d'Institut ? Plus de foot de rue !