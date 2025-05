Franky Franky et la puce de la méchanceté

Cassandre implante la puce de la méchanceté à Franky. Devenue arrogante et compétitive, elle décide de participer à un concours de musique avec son groupe. Tamara décide de les défier et monte un groupe avec Christian, Mariano et Delphine, baptisé...