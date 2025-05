Franky Franky et le virus de la grippe

Sofia recueille Onze chez elle et le soumet à l'anti-virus de Franky. Mais en se connectant à Onze, Franky se retrouve infectée par un virus qui a tout des symptômes de la grippe. Tamara et Treize partent à la chasse aux androïdes et se mettent en...