Franky La grande fête de la ligue anti robot

Lire la vidéo

Franky dévoile l'identité de Sabrina à Christian et à Ines. Wilson est désormais le seul dans la famille à ignorer que Sofia et Sabrina ne font qu'une seule et même personne. Roby souffre de plus en plus de devoir cacher à Douze qu'il est Andromax...