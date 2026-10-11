Fréquenstar Émission 1

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Diffusé le 11/10/2026

Dans cette émission, c'est Hoshi qui sonne à la porte d’Éric Jean-Jean. Au fil de séquences courtes et rythmées, Éric Jean-Jean déroule le feed de sa vie : son enfance, son adolescence, ses premiers pas sur scène, le titre qui a tout changé, l’explosion du succès jusqu’à l’artiste qu’elle est devenue aujourd’hui. La photo devient le fil rouge de l’émission. Souvenirs personnels, moments charnières, images inattendues… Chaque cliché ouvre une nouvelle page de son histoire et devient le point de départ de confidences et d’anecdotes. L’occasion de découvrir une Hoshi sincère, spontanée et touchante. Le portrait est également ponctué de lives exclusifs et de séquences consacrées aux jeunes talents de la scène française, dont certains choisis par Hoshi elle-même, offrant ainsi une véritable vitrine à la nouvelle génération. Et parce que Fréquenstar aime bousculer ses invités, une question venue du futur attend Hoshi. Un moment fort, entre humour et émotion.