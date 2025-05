House of villains S1 E10

Lire la vidéo

Diffusé le 31/12/2023

Ils sont aussi aimés que détestés ! Dix des candidats les plus méchants et emblématiques de la télé-réalité américaine se retrouvent sous le même toit. Ils vont s'affronter dans des défis et s'éliminer un à un, naviguant entre alliances, manipulations et coups de Trafalgar... Alors, qui remportera les 200 000 dollars en jeu et gagnera le titre du plus grand "villain" des États-Unis ?