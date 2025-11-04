Hunter x Hunter S4 E15 -Un champ de bataille impitoyable !

Lire la vidéo

Le jeune Gon Le jeune Gon Freecss découvre que son père, qu’il croyait mort, est en réalité un Hunter, un aventurier d’élite autorisé à explorer des zones interdites, chasser des créatures rares et percer des secrets du monde. Gon décide alors de devenir Hunter pour le retrouver.Freecss découvre que son père, qu’il croyait mort, est en réalité un Hunter, un aventurier d’élite autorisé à explorer des zones interdites, chasser des créatures rares et percer des secrets du monde. Gon décide alors de devenir Hunter pour le retrouver.