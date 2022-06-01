Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire

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Années 1930. Tout juste venu à bout d'une enquête complexe à l'issue de laquelle il a pu enfin faire coffrer le Criquet rouge, son ennemi juré, l'inspecteur Sun, araignée détective la plus efficace du monde des insectes, décide de s'accorder quelques jours de repos bien mérités. Mais alors qu'il vient juste d'embarquer à bord d'un hydravion en direction de San Francisco, il apprend qu'un meurtre a été commis, et que la victime se trouve être un illustre docteur. L'inspecteur comprend immédiatement qu'il n'a d'autre choix que de se remettre au travail sans attendre...