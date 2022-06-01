Invincibles ensemble ! Contre la maladie de Charcot Partie 2

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L’Olympia se transforme en un immense élan de solidarité à l’occasion d’une nouvelle édition du concert caritatif au profit de la recherche contre la SLA (maladie de Charcot). Près de 20 artistes se réunissent sur cette scène mythique autour d’une même cause et unissent leurs voix pour faire avancer la recherche. Zazie, Eddy de Pretto, Pierre de Maere, Pascal Obispo, David Hallyday, Mosimann… Tous ont répondu présents pour offrir au public une soirée exceptionnelle, rythmée par des performances musicales inédites et des moments forts en émotion. Porté par l’élan et la formidable force de vie d’Olivier Goy, « Invincibles Ensemble » est devenu un rendez-vous fédérateur, où artistes et public se retrouvent autour d’un même message d’espoir et de solidarité face à la maladie de Charcot. Un concert, une énergie collective et des émotions à vif au service d’une seule cause : faire avancer la recherche.