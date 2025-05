Jane the virgin S1 E14 - La clé des champs

Rafael et Jane établissent une liste de cadeaux en vue de la fête pré-natale organisée pour cette dernière, et s'aperçoivent que beaucoup de choses sont encore à mettre en place dans leur relation. Alors que Rafael apprend la véritable identité de Sin Rostro, celui-ci s'inquiète pour sa sœur et la fait sortir de l'hôpital psychiatrique. Au même moment, Petra revient au Marbella, bien décidée à évincer Rafael. Tous découvrent que Roman Zazo a un frère jumeau...