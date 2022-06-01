L'amour est dans le pré Épisode 15 - Partie 2

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L’heure du bilan a sonné pour les agriculteurs de L’amour est dans le pré ! Après une saison riche en émotions, en coups de cœur et en rebondissements, Karine Le Marchand retrouve les célibataires d’hier pour découvrir ce que la vie leur a réservé depuis la fin de l’aventure. Les histoires d’amour ont-elles résisté au quotidien ? Les promesses se sont-elles concrétisées ? Entre rencontres complices, confidences à cœur ouvert et surprises inattendues, les agriculteurs n’ont pas fini de nous étonner ! Cette année, l’aventure amoureuse prend une tournure exceptionnelle pour l’un des agriculteurs : convaincu d’avoir trouvé son âme sœur, il a décidé de franchir un cap décisif en lui demandant sa main. Quel agriculteur a décidé de transformer son histoire d’amour en promesse pour la vie ? Une chose est sûre : dans L’amour est dans le pré, certains rendez-vous changent une vie !