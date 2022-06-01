La France a un incroyable talent Émission 1 : les auditions (1/2)

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Diffusé le 07/10/2026

Le talent show n°1 de la télévision brise le plafond de verre et change les règles du jeu ! Dès les quarts de finale, les 30 artistes sélectionnés se produiront en direct, aux côtés d’un juré guest surprise, pour des prestations sans filet où chaque seconde comptera. Le public deviendra le 5e membre du jury dès les quarts de finale : il enverra chaque semaine son talent préféré en demi-finale, partagera ensuite le pouvoir avec les jurés, avant de désigner seul le grand gagnant et le lauréat des 100 000 euros. Le Golden Buzzer conduira désormais les cinq coups de cœur du jury en quarts de finale, tandis qu’un nouveau Golden Buzzer Collectif permettra de qualifier un sixième talent si une prestation met l'intégralité du jury d'accord. Enfin, une émission spéciale TikTok proposera une soirée d’auditions exceptionnelle mettant à l’honneur des créateurs de contenus repérés pour leur originalité, leur personnalité et leur capacité à fédérer une communauté.