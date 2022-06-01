La France a un incroyable talent Épisode 2 - les auditions - Partie 2

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Diffusé le 14/10/2026

Pour cette deuxième soirée d’auditions, les candidats vont devoir sortir le grand jeu pour espérer marquer les esprits… et pourquoi pas décrocher le précieux Golden Buzzer, désormais synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Sur cette scène, une seule certitude : personne ne sait vraiment ce qui va se passer ! Magie, danse, chant, humour, performances hors normes… ils n’auront que quelques minutes pour émouvoir, faire rire, impressionner ou tout simplement bluffer. De quoi mettre un peu plus de pression sur ceux qui vont se succéder sur scène ce soir. Pour convaincre, il faudra oser. Pour décrocher le fameux buzzer… il faudra être incroyable ! Performances spectaculaires, émotions, humour et numéros totalement inattendus : la chasse aux Golden Buzzers est officiellement ouverte.