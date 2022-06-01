La France a un incroyable talent Épisode 3 - les auditions - Partie 1

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Diffusé le 21/10/2026

Pour la première fois de son histoire, La France a un incroyable talent s’associe à TikTok pour une soirée d’auditions exceptionnelle. Le temps d’une émission, les créateurs de contenu quittent leur feed pour monter sur la scène. Repérés sur TikTok pour leur créativité, leur univers et leur capacité à rassembler des communautés, ils viennent relever un tout nouveau défi : convaincre le jury en quelques minutes, loin des écrans de smartphone. Mais une communauté de millions d’abonnés ne garantit pas une place dans la compétition. Comme tous les autres candidats, ils devront obtenir au moins trois « oui » pour poursuivre l’aventure et prouver qu’ils peuvent transformer leur succès numérique en véritable performance de scène. Chant, danse, humour, performances visuelles ou disciplines totalement inédites… TikTok débarque sur la scène de La France a un incroyable talent avec une nouvelle génération de talents !