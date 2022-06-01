La France a un incroyable talent Épisode 4 - les auditions - Partie 2

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Pour cette nouvelle soirée d'auditions, Marianne James, Éric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy vont devoir s'attendre à tout… et surtout à de l'inattendu ! Les candidats peuvent débarquer avec un talent parfaitement maîtrisé… ou une idée que personne n'avait vue venir. Le résultat ? Des numéros qui bluffent, qui font rire, qui impressionnent et parfois qui laissent le jury franchement perplexe ! La soirée risque une nouvelle fois de réserver quelques surprises. Car sur cette scène, personne n'est venu faire de la figuration : performances XXL, idées complètement folles, prises de risques… les talents vont devoir tout donner pour décrocher leur place pour la suite de l'aventure. Et pourquoi pas aller jusqu'à faire retentir le fameux Golden Buzzer ?