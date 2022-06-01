La France a un incroyable talent Épisode 5 - les auditions - Partie 2

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Pour cette cinquième soirée d’auditions, les candidats vont une nouvelle fois faire preuve d’audace, de créativité et de détermination pour tenter de convaincre le jury. Au programme : des performances exceptionnelles, des numéros impressionnants, des histoires de vie touchantes… et parfois même des prestations qui risquent de laisser le jury perplexe ! Qu’ils soient artistes dans l’âme, passionnés de longue date ou prêts à se lancer un nouveau défi, tous ont un objectif commun : marquer les esprits et décrocher au moins trois « oui » pour poursuivre l’aventure.