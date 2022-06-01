La France a un incroyable talent Épisode 6 - les auditions - Partie 2

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Diffusé le 11/11/2026

Pour cette 6e soirée d’auditions, les candidats n’ont plus vraiment le temps de tergiverser : il y a urgence à sortir du lot. Entre numéros réglés au millimètre et propositions qui risquent de faire lever quelques sourcils, cette soirée promet son lot de réactions ! Coups de cœur, enthousiasme affolant, fous rires ou scepticisme : tous les avis sont permis. Et Karine Le Marchand garde elle aussi une carte maîtresse dans son jeu : le Golden Buzzer qui peut envoyer un talent directement en quart de finale. Pour les candidats, c’est donc le moment de sortir le grand jeu : oser, assumer ses choix et, si possible, donner au jury une bonne raison de les retrouver à l’étape suivante…