La France a un incroyable talent Épisode 7 - les auditions - Partie 2

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Dernière ligne droite avant les quarts de finale ! Pour cette 7e et ultime soirée d'auditions, tous les univers se côtoient : imitation, magie, prouesses physiques, musique… Les candidats n'ont que quelques minutes pour dévoiler leur talent et faire la différence. Au programme : de l'imitation, de la magie, des prouesses physiques, de la musique et des voix puissantes. Une dernière soirée décisive pour marquer les esprits, obtenir au moins trois « oui » et décrocher son ticket pour les quarts de finale.