La France a un incroyable talent Épisode 8 - 1er quart de finale - Partie 2

Chargement

Diffusé le 25/11/2026

À l’issue des auditions, ils ne sont plus que 30 candidats en lice : 24 sélectionnés par le jury et 6 qualifiés grâce aux Golden Buzzers. Cette saison, le direct débarque dès les quarts. Pour cette première soirée, dix talents aux univers radicalement opposés vont s'affronter. À l’arrivée, quatre places seulement pour la demi-finale. Habitués à convaincre Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy, les candidats trouvent face à eux un 5e juré d'exception et un invité de marque qui dispose de son propre Golden Buzzer : Joyca, créateur de contenu, beatmaker, DJ, compositeur et producteur. Les téléspectateurs pourront eux aussi sauver un candidat grâce à leur vote et lui permettre de poursuivre l’aventure. Alors, qui décrochera son billet pour la demi-finale ? Qui déclenchera le Golden Buzzer de Joyca ? Et qui réussira à gagner les faveurs du public ?