La grande Gulli party Émission 6

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La Grande Gulli Party prend le large ! Direction Saint-Malo pour Joan Faggianelli et Gwendal Marimoutou, au cœur de la mythique Route du Rhum. Deux équipes d'enfants s'affrontent dans des défis fous inspirés de la voile : jeux XXL, épreuves de rapidité et rencontres surprenantes. Une Grande Gulli Party placée sous le signe de l'aventure, de la compétition et des fous rires avec les dessins animés favoris des enfants de " Dragon Ball DAIMA " à " Jamie a des Tentacules " en passant par " Totally Spies ! ".