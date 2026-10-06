La grosse rigolade Émission 2 (1/2)

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Diffusé le 06/10/2026

Avec La Grosse Rigolade, l’émission 100 % humour dans laquelle tout peut arriver, Laurence Boccolini orchestre un show exceptionnel, entourée de complices prêts à raconter leurs meilleures blagues. Autour de l'animatrice, dix personnalités venues d'horizons différents : Chicandier, Philippe Lellouche, Isabelle Morini-Bosc, Mahé, Richard Orlinski, Tony Saint Laurent, Carla Moreau, Tareek et Philippe Corti. Entre improvisations délirantes et fous rires incontrôlables, rendez-vous pour un moment de pure folie télévisuelle. Le mot d’ordre : rire ensemble, fort et sans modération.