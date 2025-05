La meilleure boulangerie de France J1 : Île-de-France

Pour cette 7e semaine de roadtrip, notre jury débarque en Île-de-France. Pas question de rester à Paris ; nos deux jurés vont sillonner toute la région qui leur réserve de belles surprises, dont la seule boulangerie du marché de Rungis ou encore un Italien amoureux fou du pain français… Pour déterminer qui mérite sa place en finale, en plus de noter la boutique, le produit signature et le pain fétiche, Bruno et Norbert lanceront de gourmands défis à nos boulangers autour des spécialités régionales. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?