La meilleure boulangerie de France J1 : Nouvelle-Aquitaine

Pour cette 8e semaine de roadtrip, changement majeur sous le ciel de la Nouvelle-Aquitaine. Norbert a laissé sa place à un petit nouveau le temps de la visite en région : Merouan Bounekraf. Ce cuisinier trublion, repéré lors de sa participation à Top Chef, a plus d’une corde culinaire à son arc : en plus de maîtriser l’art du salé, Merouan est un passionné de pâtisserie et a ouvert sa propre boulangerie au cœur de Paris. Il sera donc un jury intraitable. Bruno et Merouan vont sillonner la Gironde, la Charente-Maritime et la Vienne à la recherche de la meilleure boulangerie de France. Chaque jour, ils seront rejoints par Norbert pour la dernière épreuve du défi gourmand dont. Laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?