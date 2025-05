La meilleure boulangerie de France J2 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Pour cette 12e semaine de roadtrip, notre jury part à la découverte des boulangeries de la belle région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ! Le voyage de nos chevaliers du pain commencera dans la charmante ville de Vence, avant de se poursuivre à Nice et même de l’autre côté de la frontière, à San Remo en Italie ! Mais ce périple sous le soleil du sud ne s’arrêtera pas là, puisque notre jury passera également à Marseille, Marignane, Six-Four-les-Plages, sans oublier Fréjus et Le Lavandou. Après avoir découvert leur boutique, leur produit signature et leur pain fétiche, Bruno et Norbert lanceront de gourmands défis à nos boulangers.