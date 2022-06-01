La meilleure boulangerie de France J4 : Hauts-de-France

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Diffusé le 10/02/2022

Pour cette 5e semaine de roadtrip, notre jury part à la découverte des boulangeries de la région Hauts-de-France ! Réputée pour son identité forte et son terroir riche en spécialités culinaires, nos deux chevaliers du pain vont se régaler… Du Crotoy à Boulogne-sur-Mer, en passant par Lille et Lens, notre jury en profitera même pour faire un détour de l’autre côté de la frontière : en Belgique bien-sûr ! Alors, laquelle des 10 boulangeries visitées cette semaine remportera sa place pour la semaine de finale nationale ?