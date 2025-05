La meilleure boulangerie de France J5 : Centre-Val de Loire

Lire la vidéo

Au programme de cette 10e saison : des dégustations de produits boulangers absolument incroyables, la découverte des plus jolis endroits de l’hexagone, connus et moins connus et, bien sûr, de la bonne humeur avec votre jury préféré. À vos fours, à vos pétrins, "La meilleure boulangerie de France" débarque !