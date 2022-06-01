La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! J1 : Normandie

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Diffusé le 28/09/2026

De la Bretagne au Grand Est, des Hauts-de-France à la Provence, des dizaines de restaurateurs bien décidés à faire briller leur région vont accueillir chez eux les chefs Norbert Tarayre et Yoann Conte ! Leur but : partager et faire découvrir la plus typique, la plus gourmande, la plus authentique des spécialités locales afin de remporter le titre de meilleur restaurant de leur région. Une compétition faites de secrets culinaires, d’astuces incroyables, de folklore et d’émotion auprès de ceux qui font vivre l’identité gastronomique de nos régions !