La meute en réseau La meute en réseau

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Diffusé le 22/10/2026

Le web devait être le sanctuaire de la libre expression. Pour beaucoup de femmes, il s’est pourtant transformé en un véritable cauchemar. Et le constat est glaçant : derrière l’anonymat des écrans, elles courent trois fois plus de risques que les hommes d’être ciblées par des menaces de mort, de viol ou par de brutales campagnes de dénigrement. L’objectif inavoué de ces meutes 2.0 est clair : faire taire les femmes et les chasser de l’espace public numérique. À cette fin, de véritables raids s’organisent. Face à cette violence inouïe et coordonnée, de nombreuses victimes, épuisées, finissent par fuir cet eldorado de la communication. Avec les témoignages de Marlène Schiappa, Ève Gilles, Élise Bordet, Laura Loock.