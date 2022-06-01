La roue de la fortune célébrités Émission 6 (2/2)

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Diffusé le 02/10/2026

Éric Antoine convie de nouveaux invités à vivre un rêve d’enfance : faire tourner la roue la plus mythique du petit écran… pour soutenir de belles causes ! Chaque personnalité devra faire preuve de logique pour résoudre les énigmes et tenter d’accéder à la grande finale. Mais attention : comme dans l’émission quotidienne, la Roue réserve bien des surprises. Entre Banqueroute, Échange et autres cases piégées, rien n’est jamais gagné d’avance ! Pour cette soirée exceptionnelle, Éric Antoine promet une avalanche de nouveautés : de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et une caverne spéciale pour l’occasion !