L'amour vu du pré Épisode 4

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« L'amour vu du pré » accueille des invités de marque sur son canapé. À plusieurs reprises cette saison, Arthur et Studio Danielle rejoindront les anciens agriculteurs et prétendant(e)s pour commenter « L'amour est dans le pré ». Avec leurs personnalités bien affirmées, leur humour, leur spontanéité et leur regard sans filtre, ils se prendront rapidement au jeu des confidences, des commentaires et des réactions à chaud. Leur présence apportera un nouvel éclairage aux histoires d'amour et qui promet surtout de grands moments de rire puisque Arthur et Studio Danielle réagiront aux côtés de Didier, l'agriculteur culte de la saison 14 !