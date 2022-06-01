L'attaque des requins tueurs L'attaque des requins tueurs

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Diffusé le 24/08/2012

Cape Town, Afrique du Sud. Une exposition exceptionnelle consacrée aux merveilles du monde sous-marin est sur le point d'ouvrir ses portes, mais selon l'organisateur Michael Francisco, il manque encore une« attraction phare ». Au même moment, un grand requin blanc, l'espèce la plus dangereuse, est repéré dans une crique voisine et Michael décide de saisir cette opportunité. Il exige que Nick, jeune chercheur océanographe, le capture vivant. Samantha Peterson, dont la sœur a été déchiquetée par le dangereux prédateur, est folle de rage. Le jour de l'inauguration, la foule se presse pour admirer le requin blanc...