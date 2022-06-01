Le 1945 Maylon, Soujifa... : les prénoms originaux sont à la mode

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En 2025, les 649.000 bébés nés en France portaient 65.940 prénoms différents. Une diversification record : 8 fois plus que pour les 869.000 bébés de 1946. "Marie" et "Jean" ont ainsi été remplacés par "Louise", "Jade", "Gabriel" ou "Noah". Les choix de prénoms des parents français se sont considérablement diversifiés en 80 ans, avec des modes plus éphémères et une multiplication des prénoms rares, selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée mercredi 16 septembre.