Le Cross S3 E53 - Ca vient du cœur

Depuis 3 ans, la famille des « Marseillais » et la famille du « reste du monde » s'affrontent sans relâche. Un seul but : soulever la coupe. Bilan : une victoire dans chaque famille !Plus que jamais, les deux familles reviennent défendre leurs couleurs : l'heure du combat a sonné, mais rien n'est gagné pour personne !Il va leur falloir de la solidarité et du courage pour faire entrer de nouveaux membres dans leur famille, du mental pour tout donner lors des duels qui opposeront les champions de chaque famille, de l'imagination et de la détermination pour remporter un maximum de contrats et de points lors des battles professionnelles... et échapper ainsi à l'élimination qui menace les deux clans chaque semaine.Sur la ligne de départ, les combattants prêts à relever le défi pour les « Marseillais » sont : Julien, Jessica, Kevin, Julia, Benjamin et Maëva. Pour « le reste du monde » : Nikola, Coralie, Julien Bert, Laura, Dylan et Fidji. C'est prêts à tout qu'ils se lancent dans la compétition pour mener leur famille jusqu'à la grande victoire finale !Des retrouvailles compliquées vont faire basculer le destin de certains champions. Des coups de foudre inattendus et des grandes histoires d'amour vont venir semer le doute dans les familles. Des choix douloureux vont parfois devoir être faits pour mener sa famille à la victoire. Mais, plus fort que la compétition, l'humour et l'amitié vont venir souder ces deux familles à jamais !