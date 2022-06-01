Le mag du samedi Addiction aux jeux vidéo : comment s'en sortir ?

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Diffusé le 19/09/2026

Jouer toute la nuit, s’isoler, décrocher de l’école : pour certains jeunes, les jeux vidéo ne sont plus un loisir, mais une échappatoire qui devient prison. Nous avons suivi plusieurs patients souffrant d’addiction aux écrans, et engagés dans un programme de soin unique en France. À travers le portrait de Charlotte, 20 ans, ou de Maxence, qui a quitté le lycée à 15 ans, ce reportage dévoile une réalité silencieuse mais grandissante. Troubles du comportement, phobie sociale, harcèlement scolaire : les jeux deviennent un refuge… jusqu’à l’overdose. Mais une clinique tente une approche inédite : soigner par le jeu, recréer du lien social et transformer une passion destructrice en tremplin professionnel.