Le mag du samedi Chez Colette, le bouchon paillote

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C’est un rêve un peu fou que réalise un restaurateur de l’Hérault. Joël Ortiz est à la tête, depuis trente ans, de la Voile Bleue, une paillote mythique de la Grande-Motte. Son nouveau défi : ouvrir cet été un bouchon lyonnais sur la plage. Quenelles, tripes et saucisson brioché à déguster en bord de mer. Pas banal ! D’autant que Joël Ortiz a seulement six semaines pour tout créer. Comment vont-ils, avec son fils Lucas, aménager le site, recruter l’équipe, établir une carte généreuse ? Et faire de ce nouveau lieu une attraction ? Nous étions à l’ouverture de Chez Colette le weekend dernier. Immersion dans un bouchon lyonnais, les pieds dans l’eau.