Le mag du samedi Des égéries, du glamour et Céline Dion : le spectaculaire défilé du géant de la cosmétique

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Comme chaque année, à l’occasion de l’ouverture de la Fashion Week, Paris devient le décor du très attendu Défilé L’Oréal Paris. Organisé pour cette édition 2026 dans le cadre prestigieux du Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, l’événement réunit des égéries venues de tous les horizons. Le temps d’une soirée, les plus grandes icônes de la mode, du sport, du cinéma ou de la chanson se mobilisent pour célébrer la beauté dans toute sa diversité et porter haut les valeurs de la marque : inclusivité, liberté, confiance en soi et sororité. Parmi elles, des fidèles comme Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda ou Andie MacDowell, mais aussi de nouvelles venues. La championne olympique Marie-José Pérec, qui n’a foulé un catwalk qu’une seule fois auparavant - en 1992, pour le créateur de mode Paco Rabanne -, ou encore la chanteuse Héléna révélée par la Star Academy, participent toutes deux à l’événement pour la première fois. L’émotion est à son comble pour ces nouvelles égéries, et pour certaines, la soirée revêt une saveur encore plus particulière : l’actrice et réalisatrice Reem Kherici réalise ainsi un véritable rêve d’enfant, celui d’une petite fille « partie de loin » qui n’aurait jamais imaginé figurer à l’affiche d’un tel podium de stars. Un parcours profondément inspirant, en parfait accord avec le credo du défilé : « Exprimez votre valeur ». Et puis, ce 28 septembre, un final à couper le souffle attend tant le public que les personnalités présentes : Céline Dion en personne, venue interpréter son titre « I’m Alive », accompagnée lors du salut final par des égéries elles-mêmes subjuguées. Une présence qui résonne à merveille avec le message que le géant de la cosmétique a voulu délivrer à travers cette soirée d’exception tant la personnalité de la chanteuse incarne la force, la résilience et l’authenticité.