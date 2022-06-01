Le mag du samedi Quand les surdoués font leur rentrée

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Kamel a fait sa rentrée en classe préparatoire après avoir eu le bac en juin. Classique. Sauf qu’il est âgé de… 13 ans. À l’image du plus jeune bachelier de France cette année, nous avons suivi des élèves diagnostiqués HPI, à haut potentiel intellectuel, des génies des langues ou des maths qui ont plusieurs années d’avance. Comment font-ils pour s’intégrer au milieu de camarades beaucoup plus âgés ou dans un milieu d’adultes ? Rencontre avec une poignée d’adolescents vraiment pas comme les autres parmi les 11,6 millions d’élèves qui ont fait leur rentrée des classes.