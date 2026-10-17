Le maillon faible Spéciale sosies

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Diffusé le 17/10/2026

Pour cette émission événement, le Maillon Faible se met à l’heure des sosies ! Huit candidats aux ressemblances étonnantes avec des personnalités bien connues du grand public vont s’affronter autour de questions de culture générale. Chanteurs, chef cuisinier, acteur… chacun devra faire ses preuves et démontrer que derrière les apparences se cachent aussi de solides connaissances. Au fil des manches, ils devront faire preuve de mémoire, de rapidité et de stratégie pour éviter de devenir le Maillon Faible et poursuivre l’aventure.