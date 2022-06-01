Le meilleur pâtissier Épisode 1 - Partie 1 - Le moelleux

Chargement

Diffusé le 26/11/2026

Au programme pour cette première semaine de concours : La revisite proposée par Cyril Lignac : le roulé Les candidats devront réaliser un roulé à leur image. Le défi de Norbert Tarayre : le castella cake Pour cette première épreuve technique, les pâtissiers devront réaliser un castella cake en forme d’ourson. Si Norbert a donné aux candidats tous les ingrédients et mesures, il s’est amusé à enregistrer la recette à triple allure. De quoi faire tourner les candidats en bourrique ! L’épreuve créative de Roxane : le gâteau réconfort Pour cette première épreuve créative, les pâtissiers devront présenter au jury un gâteau qui les réconforte : trompe-l’œil oreiller, couette ou encore animal de compagnie. Les pâtissiers ne manqueront pas d’imagination pour régaler le jury.