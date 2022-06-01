Le meilleur pâtissier Épisode 2 - Partie 2 - Le croustillant

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Pour cette 2e semaine du concours, Olivier Minne, Cyril Lignac, Roxane et Norbert Tarayre vont proposer aux pâtissiers amateurs de s’attaquer à un maxi plaisir : le croustillant ! Le jury n’attend qu’une chose : que ça croque, que ça craque, que ça croustille ! Le classique revisité de Cyril : le Trianon Cyril s’attaque au plus réconfortant des gâteaux : le Trianon, une délicieuse et croustillante pâtisserie chocolatée créée pour rendre hommage au légendaire Trianon de Louis XIV ! Aux pâtissiers de le revisiter de façon gourmande et originale pourvu que ça croustille et que ça craque ! Le défi de Norbert : la crousti churros tour infernale ! Norbert met au défi les pâtissiers de réaliser une succession de spirales de churros à assembler en une très croustillante et très périlleuse pyramide inversée. Et pour accompagner cette pyramide, si elle tient, une délicieuse pâte à tartiner maison ! L’épreuve créative de Roxane : l’anecdote croustillante Roxane demande aux pâtissiers de se raconter à travers une « anecdote croustillante » en gâteau : un souvenir marquant, drôle, gênant, inattendu ou même totalement improbable ! Aux pâtissiers de faire craquer le jury !