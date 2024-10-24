Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 3

Diffusé le 24/10/2024

Le pâtissier sortant du jour et le gagnant du face-à-face de la semaine précédente vont devoir s’attaquer à une tendance incontournable en pâtisserie : le gâteau hybride, ou comment marier deux classiques de la pâtisserie dans un seul dessert ! L’exercice du jour : réaliser un gâteau mi-cookie, mi-pâtisserie ! Grace à la participation exceptionnelle de la renommée Charlotte Zeitoun, spécialiste des cookies à la tête de plusieurs boutiques, ils recevront le secret ultime pour réaliser le cookie parfait ! Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?