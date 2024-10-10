Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 1

Diffusé le 10/10/2024

La compétition de la dernière chance est de retour avec son lot de nouveautés. Deux nouveaux chefs d’exception feront leur entrée : Noëmie Honiat et Mohammed, demi-finaliste de la saison 10 du Meilleur Pâtissier. Ils challengeront les pâtissiers sur les grandes techniques de la pâtisserie : le pochage, la pâte à chou… Leur mission : donner toutes les clefs nécessaires aux pâtissiers amateurs pour qu’ils maîtrisent leurs gestes et qu’ils reviennent plus fort dans la compétition. Les deux premiers éliminés ouvriront le bal avec pour thème d’épreuve la base de la pâtisserie : la tarte ! Noémie et Mohamed nous dévoilent tous leurs secrets pour parfaitement réussir son fonçage de tarte ! Sans oublier bien-sûr, les rétrospectives des 12 dernières saisons du concours ainsi que tous les coulisses et les inédits de la semaine servis sur un plateau d’argent !